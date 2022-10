Bahnradsport

Bahnrad-WM: Sturz in der finalen Phase des Madison-Wettbewerb - Verwirrung um Siegerinnen

In der finalen Phase des Madison-Wettbewerbs der Damen bei der WM in Paris kommt es zum Sturz bei Höchstgeschwindigkeit. Im Ziel herrscht außerdem Verwirrung um die siegreiche Mannschaft. Am Ende gewinnen die Belgierinnen Shari Bossuyt und Lotte Kopecky. Das ganze Drama im Video.

00:03:04, vor 35 Minuten