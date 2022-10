Schon in der Qualifikation am frühen Mittwochabend war das Trio in 46,573 die beste Zeit gefahren.

Im Finale geht es für Hinze, die nach ihrem sechsten WM-Titel greift, und ihre beiden Kolleginnen am späten Mittwochabend gegen China um Gold.

Die Chinesinnen waren in 46,458 deutlich langsamer.

(SID)

