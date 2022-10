"Wir können auf jeden Fall zufrieden sein, wir sind gute Zeiten gefahren", sagte Kröger, "wir haben unseren Rookies etwas zugetraut, darauf lässt sich aufbauen."

Kröger (Bielefeld), Brauße (Öschelbronn) sowie Lena Charlotte Reißner (Gera) und die erst 18 Jahre alte Lana Eberle (Oberhausen) fuhren in einem couragierten Rennen 4:15,017 Minuten, zum Einzug ins Bronze-Rennen fehlte eine gute Sekunde.

Das Finale bestreiten Großbritannien (4:10,109) und Italien (4:11,562). Der deutsche Frauen-Vierer hatte 2021 Olympia- und WM-Gold geholt, holte zudem 2021 und 2022 den EM-Titel.

Vom Gold-Vierer der Sommerspiele in Tokio fehlen in Frankreich die nach der EM in München zurückgetretene Lisa Brennauer sowie Lisa Klein, die ihre Saison beendet hat. Laura Süßemilch, 2021 mit Kröger, Brauße und Brennauer in Roubaix Weltmeisterin, ist als Folge ihres Sturzes bei der Tour de France ebenfalls nicht dabei.

(SID)

