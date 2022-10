Sprintweltmeisterin Gros blieb zum WM-Abschluss vor heimischer Kulisse nur der undankbaren vierte Rang.

"Den Titel zu verteidigen, ist einfach so schön. Ich wusste, wenn ich die letzte Runde sterbe, dass es reichen kann. Ich hatte keine Lust, zu warten und dann zu verlieren", erklärte Friedrich, die von Beginn an für hohes Tempo sorgte und wie 2021 in Roubaix sich wieder das Regenbogentrikot überstreifen konnte.

Bei der Siegerehrung zeigte sich Friedrich sehr emotional. "So geheult habe ich noch nie", meinte die junge Sprinterin, die in dieser Woche auch schon Gold im Teamsprint geholt hatte sowie die Silbermedaille im Einzelsprint. Vor einem Jahr gewann sie aber auch das 500-Meter-Zeitfahren, in dem sie diesmal in Paris nicht einmal das Finale erreichte.

Die Enttäuschung darüber war riesengroß, verflog aber nach dem erfolgreichen Keirin-Rennen: "Es ist sehr, sehr schön, nochmal eine Goldmedaille geholt zu haben. Das Zeitfahr-Ergebnis war sehr, sehr schmerzhaft für mich."

