"So geheult habe ich noch nie, ich kann es gar nicht glauben. Das ist einfach nur so schön", sagte die völlig aufgelöste Friedrich, die mit den letzten Körnern in den Beinen ihren Titel von 2021 erfolgreich verteidigte: "Ich wusste, wenn ich die letzte Runde sterbe, dann kann ich das packen. Und dann habe ich es durchgezogen. Meine Mama und alle anderen haben mir hier die Daumen gedrückt, das ist, was zählt."

Das BDR-Team beendete die WM mit dreimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze, kam damit nicht an die Traum-Bilanz von 2021 in Roubaix (6-2-3) heran. Für Friedrich war es das insgesamt siebte WM-Gold, im Velodrome National hatte sie zuvor mit Emma Hinze und Pauline Grabosch den Titel im Teamsprint erfolgreich verteidigt.

Hinze, Keirin-Weltmeisterin 2020, war am Tag nach ihrem Silber über 500 m zum abschließenden Keirin-Wettbewerb nicht mehr angetreten.

Sie sei körperlich nach den vergangenen harten beiden Jahren nicht mehr auf der Höhe gewesen. Titelverteidigerin Friedrich, zuvor Zweite im Einzelsprint, hatte über 500 m das Finale der besten acht überraschend verpasst.

2020 und 2021 hatten die deutschen Kurzzeit-Spezialistinnen jeweils alle vier WM-Titel (Sprint, Teamsprint, Keirin, 500 m) gewonnen, diese Serie riss nun.

