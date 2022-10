Im Ausdauerbereich präsentiert sich der Vierer der Frauen in ungewohnter Besetzung. In Franziska Brauße und Mieke Kröger sind nur zwei der bei den Sommerspielen in Tokio erfolgreichen Fahrerinnen Teil des Teams.

Nach dem Karriereende von Lisa Brennauer und in Abwesenheit von Lisa Klein sowie der noch nicht von ihrem schweren Tour-de-France-Sturz genesenen Laura Süßemilch ist der bei Olympia und auch bei der WM 2021 zu Gold geraste Verfolgungsvierer in Frankreich kommende Woche völlig neu besetzt.

Franziska Brauße und Mieke Kröger haben vor den Toren von Paris die 23-jährige Lea Lin Teutenberg, die 21-jährige Lena Reißner und die erst 18-jährige Lana Eberle an ihrer Seite. Mit Brauße, Teutenberg und Eberle sind damit gleich drei Fahrerinnen des deutschen Rennstalls Ceratizit – WNT dabei.

Bei den Männern wird die Ausdauer-Fraktion von den Madison-Assen Roger Kluge und Theo Reinhardt angeführt. Dazu kommen Einerverfolgungs-Europameister Nicolas Heinrich sowie Tobias Buck-Gramcko, Moritz Malcharek, Tim Torn Teutenberg und als Ersatzmann Benjamin Boos.

In den Sprintdisziplinen hat der neue Bundestrainer Jan van Eijden Stefan Bötticher, Maximilian Dörnbach, Marc Jurczyk und Nik Schröter dabei. Bötticher kehrt nach seinem Sturz in Cali und der daher ausgelassenen EM in den Kader zurück und wird laut van Eijden voraussichtlich wieder die zweite Position im Teamsprint besetzen.

Die größten Titelhoffnungen schultert allerdings das Kurzzeit-Team der Frauen, die in allen vier Disziplinen Gold holen könnten. Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch und Emma Hinze sowie Alessa Catriona Pröpster sind mit dabei und könnten sowohl im Sprint und Teamsprint als auch im 500-Meter-Zeitfahren und dem Keirin jeweils den WM-Titel einfahren.

