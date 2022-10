"In Paris treffen wir auf einige starke außereuropäische Nationen wie Australien, Kolumbien und China, außerdem werden die europäischen Föderationen noch stärker auftreten als in München", warnte Sprint-Bundestrainer Jan van Eijden zwar im Vorfeld.

Doch dass seine Frauen wieder um alle Titel zumindest mitfahren können, glaubt der Pfälzer schon – und auch die Athletinnen selbst unterstrichen diesen Anspruch:

Ad

"Ich wäre nicht zufrieden, nur mit einer Bronzemedaille nach Hause zu fahren. Aber ein Erfolg bei einer WM ist nicht selbstverständlich, sondern harte Arbeit", so Emma Hinze, die im Sprint und im Teamsprint als Titelverteidigerin antritt und bei der EM außerdem auch im 500m-Zeitfahren siegte. Dort ist die WM-Titelverteidigerin ihre Teamkollegin Lea Sophie Friedrich, die außerdem vor einem Jahr Gold im Keirin holte und auch zum erfolgreichen Teamsprint-Trio gehörte.

Olympische Spiele Hinze vor neuer Mission: WM-Gold im Visier, Olympiasieg im Kopf UPDATE 10/10/2022 UM 06:15 UHR

Hoffen die Frauen auf Edelmetall und vielleicht sogar erneut Gold in allen vier Kurzzeit-Disziplinen, so gilt bei den Männern etwas mehr Zurückhaltung. Van Eijden hat in Frankreich Maximilian Dörnbach, Marc Jurczyk, Nik Schröter und Stefan Bötticher dabei und hofft im Teamsprint auf das Erreichen des kleinen Finales. "Wir wollen unser Leistungspotential umsetzen und stabiler werden", formulierte der Nationaltrainer aber eher ein auf Fortschritt denn auf Ergebnis formuliertes Ziel.

Voraussichtlich werden Schröter, Bötticher und Dörnbach im Teamsprint zum Einsatz kommen, während Jurczyks Fokus eher auf dem 1.000m-Zeitfahren liegt. Allerdings muss man abwarten, wie Bötticher vor Ort zurechtkommt. Nach seinem Sturz beim Weltcup im kolumbianischen Cali musste er die EM auslassen. "Er ist auf dem richtigen Weg, auch wenn er immer noch Probleme mit der Schulter hat", so van Eijden. "Das macht sich bei diesem Niveau natürlich bemerkbar."

Ausdauer-Frauen im Umbruch, Männer wollen in Top 5

Im Ausdauerbereich werden die beiden Verfolgungs-Olympiasiegerinnen Mieke Kröger und Franziska Brauße im Vierer durch Lena Charlotte Reißner und Lana Eberle ergänzt, so dass Bundestrainer Korff da in Abwesenheit der Heldinnen des Vorjahres nun den Nachwuchs heranzieht. Außerdem ist Lea Lin Teutenberg für die Einzeldisziplinen Scratch, Ausscheidungsfahren, Punktefahren und Omnium mit dabei.

Eine Medaille bei den Ausdauer-Frauen scheint am ehesten in der Einerverfolgung möglich zu sein, wo Kröger in München den EM-Titel holte und automatisch auch in Paris zu den Mitfavoritinnen zählt.

Kröger schlägt Brennauer - so lief das deutsche EM-Finale

Bei den Männern muss Bundestrainer Tim Zühlke auf den gerade zurückgetretenen Domenic Weinstein verzichten und setzt auf Tobias Buck-Gramcko, Nicolas Heinrich, Theo Reinhardt und Leon Rohde sowie Ersatzmann Benjamin Boos für den Vierer. "Eine Zeit unter 3:50 Minuten ist das Ziel. Wichtig ist, den Anschluss an die Weltspitze zu halten", so Zühlke, der Medaillenchancen aber auch eher in den Einzeldisziplinen sieht: mit Reinhardt und Roger Kluge im Madison sowie Reinhardt im Ausscheidungsfahren. Gerade im Madison sind die Doppel-Weltmeister und amtierenden Europameister ein heißer Kandidat sogar auf Gold.

Mit dabei sind außerdem Moritz Malcharek und Tim Torn Teutenberg für die Einzeldisziplinen Scratch, Punktefahren, Ausscheidungsrennen und Omnium. Wer neben Europameister Heinrich die beiden weiteren Startplätze in der Einerverfolgung bekommt, ist noch nicht endgültig klar. "In allen Disziplinen wollen wir in die Top 5 fahren", setzte Zühlke seinem Ausdauerteam jedenfalls ein klares Ziel.

Das ganze Drama: Hinze hauchdünn zu EM-Gold - Friedrich verpasst Bronze

WM-Zeitplan der Entscheidungen

Mittwoch, 12.10.: Teamsprint Frauen, Scratch Frauen, Teamsprint Männer

Donnerstag, 13.10.: Mannschaftsverfolgung Frauen, Ausscheidungsrennen Frauen, Keirin Männer, Scratch Männer, Mannschaftsverfolgung Männer

Freitag, 14.10.: Sprint Frauen, Omnium Frauen, 1.000m Männer, Einerverfolgung Männer, Punktefahren Männer

Samstag, 15.10.: Madison Frauen, 500m Frauen, Einerverfolgung Frauen, Omnium Männer

Sonntag, 16.10.: Keirin Frauen, Punktefahren Frauen, Sprint Männer, Ausscheidungsrennen Männer, Madison Männer

Foto-Finish! Hinze macht doppelten Titel-Hattrick perfekt

Deutsches WM-Aufgebot voller Stars

Nach dem Karriereende von Lisa Brennauer und in Abwesenheit von Lisa Klein sowie der noch nicht von ihrem schweren Tour-de-France-Sturz genesenen Laura Süßemilch ist der bei Olympia und auch bei der WM 2021 zu Gold geraste Verfolgungsvierer in Frankreich völlig neu besetzt. Franziska Brauße und Mieke Kröger haben vor den Toren von Paris die 23-jährige Lea Lin Teutenberg, die 21-jährige Lena Reißner und die erst 18-jährige Lana Eberle an ihrer Seite.

Bei den Männern wird die Ausdauer-Fraktion von den Madison-Assen Roger Kluge und Theo Reinhardt angeführt. Dazu kommen Einerverfolgungs-Europameister Nicolas Heinrich sowie Tobias Buck-Gramcko, Moritz Malcharek, Tim Torn Teutenberg und als Ersatzmann Benjamin Boos.

In den Sprintdisziplinen hat der neue Bundestrainer Jan van Eijden Stefan Bötticher, Maximilian Dörnbach, Marc Jurczyk und Nik Schröter dabei. Bötticher kehrt nach seinem Sturz in Cali und der daher ausgelassenen EM in den Kader zurück und wird laut van Eijden voraussichtlich wieder die zweite Position im Teamsprint besetzen.

Die größten Titelhoffnungen schultert allerdings das Kurzzeit-Team der Frauen, die in allen vier Disziplinen Gold holen könnten. Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch und Emma Hinze sowie Alessa Catriona Pröpster sind mit dabei und könnten sowohl im Sprint und Teamsprint als auch im 500-Meter-Zeitfahren und dem Keirin jeweils den WM-Titel einfahren.

Das könnte Dich auch interessieren: Stars von Bahn und Straße bei UCI Track Champions League am Start

UCI Track Champions League Deutsche Sprintstars für UCI Track Champions League gesetzt UPDATE 16/09/2022 UM 10:52 UHR