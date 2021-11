Den letzten seiner insgesamt drei MLB-Titel hatte Atlanta, das im Halbfinale den Titelverteidiger Los Angeles Dodgers ausgeschaltet hatte, 1995 geholt.

Die Erfolge in den Jahren 1914 und 1957 wurden allerdings gesammelt, als das Team noch in Boston bzw. in Milwaukee ansässig war. Houston, das auch 2019 im Finale gescheitert war, gewann die MLB-Meisterschaft zuletzt 2017.

Zum MVP des Finals wurde Jorge Soler gekürt, der im dritten Drittel einen Homerun erzielte.

"Ich freue mich sehr, der zweite kubanische Spieler zu sein, der zum besten Spieler der World Series gekürt wurde", sagte Soler, der in die Fußstapfen von Livan Hernandez tritt, der 1997 bei den Florida Marlins als MVP ausgezeichnet worden war.

(SID)

