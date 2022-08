Baseball / Softball

Little League World Series: Getroffener Junge umarmt weinenden Pitcher

Tolle Szene in der Little League World Series im Baseball: Isaiah Jarvis (Tulsa) wird von Pitcher Kaiden Shorten (Texas East) am Kopf getroffen. Shorten ist davon so betroffen, dass er auf dem Mount zu weinen anfängt. Jarvis geht zu ihm, umarmt und tröstet ihn.

