Die Texaner, MLB-Champion von 2017, buchten ihr Finalticket am Freitag mit 4:2 gegen die Boston Red Sox.

"Es ist erstaunlich. Diese Organisation gibt es schon sehr lange, und es ist lange her, dass wir in der World Series waren", sagte Atlantas First Baseman Freddie Freeman. Atlanta gewann dreimal den MLB-Titel, zuletzt 1995. In der vergangenen Saison lagen die Braves in der National League Championship Series bereits mit 3:1 gegen die Dodgers in Front - und vergaben alle drei Matchbälle, um in die World Series einzuziehen.

(SID)

