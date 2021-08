Bei den USA standen erneut keine aktuellen Spieler aus der Major League Baseball (MLB) im Aufgebot.

1996 in Atlanta und 2008 in Peking holten sie jeweils Bronze. Bei den Spielen in London 2012 und Rio 2016 war Baseball ebenso wie Softball nicht olympisch.

Rekordsieger im Baseball ist Kuba mit dreimal Gold (1992, 1996, 2004).

