Baseball / Softball

Olympia 2021: Australien ringt Italien nieder und feiert ersten Sieg - Strikeout beendet Zitterpartie

Die australischen Softballerinnen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio ihren ersten Sieg eingefahren. Die Frauen aus Down Under gewannen 1:0 gegen Italien und wahrten damit ihre Medaillenchancen. Die Highlights im Video.

00:01:28, vor 3 Stunden