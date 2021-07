Baseball / Softball

Olympia 2021: US-Amerikanerin Janie Reed verhindert sichergeglaubten Homerun

Im Finale um die Goldmedaille im Softball treffen die USA und Japan aufeinander. Am Ende des sechsten Innings sorgt Janie Reed für den Höhepunkt im Endspiel. Nach einem guten Hit einer Japanerin fliegt der Ball in Richtung Außenbegrenzung, aber die US-Amerikanerin springt an der Wand hoch, fängt den Ball und verhindert damit einen weiteren Punkt für Japan.

00:01:17, vor 21 Minuten