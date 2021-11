Freddie Freeman schnappte sich die mächtige Commissioner's Trophy des World-Series-Siegers und versammelte seine Familie für ein besonderes Erinnerungsfoto um sich. Der erste Triumph der Atlanta Braves nach 26 Jahren bedeutete dem Gesicht des Klubs alles - und er sorgte für den nächsten emotionalen Ausnahmezustand bei dem Baseballprofi.

Was sich in den vergangenen 20 turbulenten Monaten in Freemans Sportler- und Familienleben ereignete, bietet Stoff für einen vollgepackten Hollywood-Blockbuster.

Im Sommer 2020 zunächst der Schock: Freeman fühlte sich nicht. Es war eine Coronainfektion, die ihn voll erwischte und mit mehr als 40 Grad Fieber flachlegte. "Ich habe in dieser Nacht ein kleines Gebet gesprochen, weil ich noch nie so heiß gewesen bin", sagte er später.

Es folgten Momente des Glücks. Weil seine Frau Chelsea womöglich bei der Geburt des ersten Sohnes Charlie (5) unfruchtbar geworden war, entschied sich das Paar, per Leihmutter noch einmal Eltern zu werden. Neun Tage vor dem Embryonentransfer präsentierte Chelsea ihrem Freddie dann jedoch plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest - schließlich kamen am 30. Dezember 2020 und am 14. Februar dieses Jahres in Brandon und Maximus zwei weitere Freemans auf die Welt.

Freeman kämpft sich durch und triumphiert

Kurz nach der Geburt seines jüngsten Sohnes musste sich Freddie Freeman aus Kalifornien ins weit entfernte Florida aufmachen, der Job rief, Trainingscamp. Für lange 40 Tage getrennt von seiner Familie - er zweifelte, ob er das noch will, und dachte drüber nach, den Schläger und den Handschuh zur Seite zu legen.

Doch der fünfmalige All-Star kämpfte sich durch, stellte mit fünf Homeruns in der Postseason den Klubrekord der Braves ein und wollte nach dem entscheidenden 7:0-Sieg im sechsten Spiel gegen die Houston Astros die Welt umarmen. Er sagte:

Davon träumt man, dafür arbeitet man. Ein Jahr nach dem nächsten haben wir es nicht geschafft. Das ist überwältigend.

Wie es für die Braves-Ikone Freeman weitergeht, die seit 2010 die ganze Karriere lang für Atlanta spielt, ist offen. Sein Vertrag ist ausgelaufen. Er wird die Optionen mit seiner Frau besprechen.

