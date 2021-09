Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Zur Anwendung kommt die zuletzt von den Oldenburgern öffentlich eingeforderte 2G-Regel.

Die EWE Baskets hatten in der Vorwoche in einem Offenen Brief an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil die Erlaubnis zur "Vollauslastung bei 2G" verlangt und wegen drohender Wettbewerbsverzerrung sogar eine juristische Auseinandersetzung erwogen. Nun darf der Klub 2G anwenden, auch wenn nicht alle 6000 Plätze gegen die Hakro Merlins Crailsheim am 28. September (20.30 Uhr/MagentaSport) belegt werden können.

"Eine von uns ebenfalls angedachte Option, die eine Anwendung der 3G-Regel für bis zu 5000 Zuschauer vorsah, ist unter der aktuellen Corona-Verordnung nicht zulässig", sagte Hermann Schüller, Geschäftsführer der Oldenburger: "Wir gehen somit einen Weg, der den Spagat zwischen größtmöglicher Sicherheit für alle Personen in der Arena und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestmöglich gewährleistet."

Die 2G-Regel ermöglicht unter der neuen Verordnung den Verzicht auf die Abstandsregeln und eine Maskenpflicht in der Großen EWE Arena.

