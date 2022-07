Wie die Berliner am Freitag bekannt gaben, kommt der 21 Jahre alte Aufbauspieler vom spanischen Erstligisten Fuenlabrada CB und erhält bei Alba einen Vierjahresvertrag. Samar, der unter anderem in der Jugendabteilung von Real Madrid gespielt hatte, wurde in der vergangenen Saison in das Team der besten Nachwuchsspieler gewählt.

"Seine Spielweise und sein Charakter passen perfekt zu Alba. Er hat ein enormes Potenzial. Gleichzeitig passt Alba perfekt zu ihm", sagte Sportdirektor Himar Ojeda: "Wir werden ihm helfen, sein Potenzial weiter auszuschöpfen und ihm die Möglichkeit geben, sich zu einem Spieler auf absolutem Topniveau zu entwickeln."

