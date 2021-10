Wie der Klub am Dienstag mitteilte, hat der Schwede Marcus Eriksson beim EuroLeague-Spiel am vergangenen Freitag beim FC Barcelona (64:96) Querfortsatzfrakturen an der linken Lendenwirbelsäule erlitten. Der 27 Jahre alte Flügelspieler fällt wochenlang aus.

Entwarnung gab es derweil bei Tamir Blatt. Der Guard war beim Sieg im Pokal-Achtelfinale gegen die Telekom Baskets Bonn (83:80 n.V.) am Sonntag umgeknickt. Er konnte aber wieder ins Training zurückkehren. Zuvor hatten sich bei Alba gerade auf den großen Positionen zahlreiche Spieler verletzt und fehlen weiterhin.

