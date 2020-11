Die BBL, die am Freitag in die Spielzeit 2020/21 startet, leidet wie weitere Ligen hinter dem Fußball besonders unter coronabedingten Zuschauereinschränkungen. "Man muss auf das vertrauen, was man aufgebaut, was man an Werten, an Substanz hat - nicht nur an wirtschaftlicher. Das gilt es, zu aktivieren und zusammenzubringen", sagte Baldi.