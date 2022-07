Der Center kommt vom spanischen EuroLeague-Teilnehmer Baskonia Vitoria Gasteiz und erhält einen Dreijahresvertrag.

"Yanni ist ein charismatischer Typ und ein Center, der mit viel Energie auf dem Basketballplatz agiert", sagte Sportdirektor Himar Ojeda: "Mit seiner großen Beweglichkeit bringt er ein Skill-Set mit, das gut zu uns passt und das wir weiterentwickeln wollen."

In der vergangenen Saison spielte Wetzell zunächst für die New Zealand Breakers in der australischen ersten Liga, im April schloss er sich Vitoria an.

