Die Bonner gewannen in der Vorrunden-Gruppe A in eigener Halle 90:76 (44:36) gegen 2019/20-Finalist EWE Baskets Oldenburg und setzten damit ein frühes Ausrufezeichen.

Alba kam dagegen der Spielausfall angesichts der enormen Belastung wohl eher entgegen. Der deutsche Meister hatte erst am Freitagabend in der EuroLeague mit dem Sieg bei ZSKA Moskau für eine Überraschung gesorgt. Wie die BBL am Sonntag mitteilte, sei ein Berliner Spieler am Samstag positiv getestet worden, weshalb die für 18.00 Uhr am Sonntag in Bonn angesetzte Partie gegen die Basketball Löwen Braunschweig abgesetzt wurde.