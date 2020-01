All-Star-Spiel der NBA: James und Antetokounmpo wieder Kapitäne

Wie die nordamerikanische Basketball-Profiliga mitteilte, erhielten die Aushängeschilder der Los Angeles Lakers und der Milwaukee Bucks bei der Wahl die meisten Stimmen von Fans, Spielern und Medienvertretern.

Der 35 Jahre alte James führt die Auswahl der Western Conference bei dem prestigeträchtigen Duell am 16. Februar (Ortszeit) in Chicago an, der 25-jährige "Greek Freak" Antetokounmpo die Eastern Conference. Beim Draft am 6. Februar wählen beide die weiteren Akteure für ihr Teams aus.

Als weitere Starter wurden Supertalent Luka Doncic (Dallas Mavericks), James Harden (Houston Rockets), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Anthony Davis (Los Angeles Lakers) sowie Kemba Walker (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks), Pascal Siakam (Toronto Raptors) und Joel Embiid (Philadelphia 76ers) gewählt.

Die 14 Ersatzspieler werden noch von den Coaches der NBA ausgewählt. Dennis Schröder kam bei der Wahl der ersten Fünf als bester Deutscher auf Rang 24 bei den Aufbauspielern im Westen.