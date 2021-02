"Wir alle wissen, warum wir spielen", sagte Leonard, "es geht ums Geld. Es ist eine Chance, mehr einzunehmen. Das Geld wird über die Gesundheit gestellt", so Leonard. Es überrasche ihn nicht.

Nach der kurzen Pause zwischen der vergangenen und der aktuellen Saison hatten sich die Profis auf eine einwöchige Pause im März gefreut. Nun soll in diesem Zeitfenster aber doch das Allstar-Game stattfinden, das im November gestrichen worden war. Offiziell ist die Entscheidung noch nicht.

"Als wir in die Saison gestartet sind, wussten wir, dass es kein Allstar-Game geben wird", sagte "Greek Freak" Antetokounmpo: "Wir sollten Zeit für unsere Familien haben. Jeder Spieler hat sich auf diese fünf oder sieben Tage gefreut." Im Moment sei ihm das Allstar-Game "egal. Ich will meine Familie sehen."

Für Harden ist es schon jetzt kraftraubend, "so viele Spiele in einer Woche zu haben". In der Pause "hätten wir uns ausruhen und Abstand vom Basketball kriegen sollen".