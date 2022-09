Der zweimalige MVP der NBA (wertvollster Spieler) verbuchte beim 99:79 (36:46) gegen die Ukraine mit 41 Punkten die meisten Zähler in einem EM-Spiel seit Dirk Nowitzki im Jahr 2001 (43 Punkte gegen Spanien).

Bereits vor dem fünften und letzten Spiel in der Gruppe C gegen Estland am Donnerstag (17 Uhr) ist den Griechen mit der bislang maximalen Ausbeute der erste Platz nicht mehr zu nehmen. Im Achtelfinale trifft das Team um Antetokounmpo, der am Montag beim Erfolg gegen Großbritannien geschont worden war, auf den Vierten der Gruppe D.

Ad

Basketball Nach gescheitertem Protest: Türkei zieht vor den CAS VOR 2 STUNDEN

Basketball Basketball-EM: Litauen verhindert frühes Aus VOR 3 STUNDEN