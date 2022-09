Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch mitteilte, überträgt der Kölner Sender die Partie gegen Spanien am Freitag wieder ab 20.15 Uhr, Spielbeginn ist um 20.30 Uhr. Gleichzeitig zeigt MagentaSport die Begegnung wie immer kostenlos im Stream.

RTL war bereits zum Viertelfinale am Dienstag, das die Deutschen in Berlin gegen Griechenland (107:96) gewannen, eingestiegen. In der Spitze schalteten 2,5 Millionen Zuschauer ein, wie RTL bekannt gab.

