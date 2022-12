Durch den klaren 78:68 (41:34)-Heimerfolg zogen die Bonner wieder an Meister Alba Berlin vorbei, der FC Bayern (8:2) ist nur noch Dritter.

"Die Bonner waren insgesamt wachsamer und haben das Spiel dominiert. Die Dinge, die wir ihnen wegnehmen wollten, sind uns nicht gelungen", sagte Münchens Elias Harris: "Dass wir angesichts des Mammutprogramms nicht mehr zulegen können, wissen inzwischen alle, aber das wäre eine schlechte Ausrede." Bonn habe mit "mehr Energie und Tempo gespielt", sagte Bayern-Trainer Andrea Trinchieri, "das konnten wir nicht matchen".

Die Bonner trafen vor der Pause exzellent von der Dreierlinie und konnten sich absetzen. Besonders Jeremy Morgan bereitete den Bayern Probleme. Auch in der zweiten Hälfte hatten die Hausherren um ihre Topscorer TJ Shorts (21 Punkte) und Morgan (20) alles im Griff. Der Vorsprung wuchs weiter an, die Bayern konnten nicht mehr für Spannung sorgen. Bester Werfer der Gäste war Cassius Winston (14).

Alba hatte sich am Samstag durch einen Arbeitssieg vorübergehend an die Spitze gesetzt. Zwei Tage nach der Abfuhr in der EuroLeague gegen Fenerbahce Istanbul (75:104) kam der Double-Gewinner gegen Abstiegskandidat medi Bayreuth zu einem 91:83 (40:49).

Die MHP Riesen Ludwigsburg festigten Platz vier. Der Halbfinalist der vergangenen Saison hielt seinen Mitverfolger BG Göttingen durch seinen zweiten Erfolg nacheinander mit 90:76 (40:37) auf Distanz. Fünfter sind die EWE Baskets Oldenburg, der frühere Meister und Pokalsieger schlug Aufsteiger Rostock Seawolves 99:90 (61:48).

Unterdessen feierte ratiopharm Ulm durch das 91:80 (40:37) gegen die Hakro Merlins Crailsheim seinen schon dritten Sieg in Serie. Der Syntainics MBC aus Weißenfels gewann am Sonntag 98:90 (39:41) bei Brose Bamberg und holte den ersten Sieg seit 2001 bei den Franken.

