LaMelo Ball ist erst der fünfte Neuling, dem dieses Kunststück in der NBA gelang. "Ein 19 Jahre alter Rookie sieht nicht so aus, so etwas ist eine Seltenheit", sagte Hornets-Coach James Borrego. Beim Draft 2020 war LaMelo Ball an dritter Position von den Hornets gedraftet worden. Sein älterer Bruder Lonzo Ball spielt bei den New Orleans Pelicans.