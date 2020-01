Bamberg beendet Niederlagenserie

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie siegten die Franken bei den Löwen Braunschweig dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte 94:85 (45:52). Bamberg bleibt zwar mit 18:14 Punkten auf Rang neun, stellte aber den Anschluss zum punktgleichen ratiopharm Ulm auf Play-off-Platz acht her.

Die EWE Baskets Oldenburg verpassten indes den Sprung auf Platz drei. Die Niedersachsen verloren bei medi Bayreuth 75:86 (38:47) und kassierten die erste Niederlage nach vier Siegen in Folge. Die Frankfurt Skyliners mussten sich bei Rasta Vechta 65:73 (28:34) geschlagen geben.