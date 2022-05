In 16 von 27 Fällen seit Einführung der eingleisigen BBL zur Saison 1994/95 stimmte das Hauptrunden-Orakel, und die beste Mannschaft der Hauptrunde setzte sich auch in den Play-offs durch.

Sechsmal war dafür der aktuelle Meister Alba Berlin verantwortlich (1997-2001, 2008), fünfmal Brose Bamberg (2011-2013, 2015-2016), dreimal Bayern München (2014, 2018-2019) und zweimal Bayer 04 Leverkusen (1995-1996). In diesem Jahr gehen die Berliner von der "Pole Position" aus in die Meisterrunde, am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) treffen sie im ersten Spiel der Viertelfinalserie auf den früheren Serienmeister Brose Bamberg.

Die Hauptrundensieger und Meister nach Einführung der eingleisigen Basketball Bundesliga (BBL) zur Saison 1994/95 in der Übersicht:

Jahr Hauptrundensieger - Meister

1995 TSV Bayer 04 Leverkusen - TSV Bayer 04 Leverkusen

1996 TSV Bayer 04 Leverkusen - TSV Bayer 04 Leverkusen

1997 Alba Berlin - Alba Berlin

1998 Alba Berlin - Alba Berlin

1999 Alba Berlin - Alba Berlin

2000 Alba Berlin - Alba Berlin

2001 Alba Berlin - Alba Berlin

2002 Opel Skyliners Frankfurt - Alba Berlin

2003 Telekom Baskets Bonn - Alba Berlin

2004 Alba Berlin - Opel Skyliners Frankfurt

2005 Alba Berlin - GHP Bamberg

2006 Alba Berlin - RheinEnergie Köln

2007 Alba Berlin - Brose Baskets Bamberg

2008 Alba Berlin - Alba Berlin

2009 Alba Berlin - EWE Baskets Oldenburg

2010 EWE Baskets Oldenburg - Brose Baskets Bamberg

2011 Brose Baskets Bamberg - Brose Baskets Bamberg

2012 Brose Baskets Bamberg - Brose Baskets Bamberg

2013 Brose Baskets Bamberg - Brose Baskets Bamberg

2014 Bayern München - Bayern München

2015 Brose Baskets Bamberg - Brose Baskets Bamberg

2016 Brose Bamberg - Brose Baskets Bamberg

2017 ratiopharm Ulm - Brose Bamberg

2018 Bayern München - Bayern München

2019 Bayern München - Bayern München

2020 Bayern München - Alba Berlin*

2021 MHP Riesen Ludwigsburg - Alba Berlin

2022 Alba Berlin - ???

*2019/20 wurde die Hauptrunde wegen der Corona-Pandemie abgebrochen, bei einem Endturnier standen nach einer Gruppenphase die acht Viertelfinalisten fest.

