Basketball: Alba Berlin holt US-Center Lammers

Basketball-Meister Alba Berlin hat sich auf den großen Positionen verstärkt. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechselt US-Center Ben Lammers zur neuen Saison von RETAbet Bilbao Basket in die deutsche Hauptstadt. Dort erhält der 24-Jährige einen Dreijahresvertrag. In der abgelaufenen Saison kam der 2,08 Meter große Hüne in der spanischen ACB auf 7,8 Punkte und 4,8 Rebounds im Schnitt....

Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechselt US-Center Ben Lammers zur neuen Saison von RETAbet Bilbao Basket in die deutsche Hauptstadt. Dort erhält der 24-Jährige einen Dreijahresvertrag. In der abgelaufenen Saison kam der 2,08 Meter große Hüne in der spanischen ACB auf 7,8 Punkte und 4,8 Rebounds im Schnitt.

Basketball Basketball Bundesliga ab Anfang November, davor Pokal VOR EINER STUNDE

Basketball Keine Rückkehr nach Braunschweig: Klepeisz bleibt in Ulm VOR EINER STUNDE