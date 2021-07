Wie der Verein am Freitag mitteilte, wurde der ursprünglich noch bis 2022 gültige Vertrag mit dem 27-Jährigen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Amaize hatte seit 2019 für die Münchner gespielt und kam in 57 Bundesliga-Partien durchschnittlich auf 4,0 Punkte.

