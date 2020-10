Dies gab die Basketball Bundesliga (BBL) am Montag bekannt. Das Endturnier (live auf MagentaSport) findet am 1. und 2. November im Audi Dome statt.

Das Top Four findet aufgrund der Corona-Pandemie in einem modifizierten und erweiterten Modus statt. 16 Mannschaften stehen sich in vier regionalen Qualifikationsturnieren gegenüber. Für das Halbfinale qualifizieren sich die vier Sieger. Nicht dabei sind Aufsteiger Niners Chemnitz und der Letztplatzierte der abgelaufenen Saison, die Hamburg Towers.