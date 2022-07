Der Dreierspezialist spielte zuletzt beim französischen Erstligisten SIG Straßburg, er erhält einen Einjahresvertrag.

Bamberg war in der vergangenen Bundesliga-Saison im Play-off-Viertelfinale am späteren Meister Alba Berlin gescheitert und spielt im September ein Qualifikationsturnier um die Teilnahme an der Champions League.

Ad

Basketball BBL: Nationalspieler Wimberg wechselt zu Bayern München VOR EINEM TAG

NBA Mega-Deal: MVP Jokic unterschreibt NBA-Rekordvertrag 09/07/2022 AM 00:41