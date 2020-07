Basketball: Bamberg trennt sich von Taylor

Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat sich vorzeitig von Guard Kameron Taylor getrennt. Der frühere Serienmeister zog am Montag eine im Vertrag verankerte Ausstiegsoption beim 25-jährigen US-Amerikaner. Taylor war 2019 vom ungarischen Klub Pecsi VSK-Veolia nach Bamberg gekommen. Für die Bamberger absolvierte er 29 Bundesliga-Partien und zwölf Spiele in der Champions League und erzielte in...

Der frühere Serienmeister zog am Montag eine im Vertrag verankerte Ausstiegsoption beim 25-jährigen US-Amerikaner. Taylor war 2019 vom ungarischen Klub Pecsi VSK-Veolia nach Bamberg gekommen. Für die Bamberger absolvierte er 29 Bundesliga-Partien und zwölf Spiele in der Champions League und erzielte in beiden Wettbewerben im Schnitt zehn Punkte.

Bamberg steckt nach dem Viertelfinal-Aus beim Finalturnier der Bundesliga in München im Umbruch. Zuvor hatten sich die Franken bereits von Geschäftsführer Arne Dirks und Cheftrainer Roel Moors getrennt. Der Niederländer Johan Roijakkers, der vom Bundesliga-Konkurrenten BG Göttingen kam, ist neuer Coach.

