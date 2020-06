Basketball: Bauermann bezweifelt nachhaltigen Effekt durch Finalturnier

Der frühere Basketball-Nationaltrainer Dirk Bauermann glaubt nicht, dass das Finalturnier der Bundesliga dem Basketball auf lange Sicht zu mehr Popularität verhelfen wird. "Wie nachhaltig das sein wird, da muss man sicher abwarten. Ich für meinen Teil bin da eher skeptisch, denn da hat in der Vergangenheit auch manch ein erfolgreiches Turnier der Nationalmannschaft wenig ausrichten können",...

10 der 17 Bundesligisten nehmen an dem dreiwöchigen Turnier teil, das am kommenden Samstag in München startet. In einer Gruppenphase mit nachfolgender K.o.-Runde wird der deutsche Meister ermittelt, nachdem die reguläre Saison im März wegen der Coronakrise unterbrochen worden war. Von den teilnehmenden Mannschaften gelten der amtierende Meister Bayern München und Pokalsieger Alba Berlin als Favoriten.

Laut Bauermann, der mit Bayer Leverkusen und Brose Bamberg insgesamt neunmal Meister geworden war, habe der Titel diesmal eine "andere Wertigkeit, als eine Meisterschaft über 34 Spiele und die anschließenden Play-offs." Seiner Meinung nach gehe es aber "weniger darum, wer Meister wird als darum, dass die Sportart das hinbekommen hat, die Saison zu Ende zu bringen. Das ist ein Zeichen für eine funktionierende Liga. Auf jeden Fall ein Sieg für den Basketball."

