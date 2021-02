Vladimir Lucic war mit 17 Punkten bester Werfer des FC Bayern, der am Sonntag knapp bei Brose Bamberg gewonnen hatte (93:92). "So wie er spielt, ist er ein Top-5-Spieler in der EuroLeague", sagte Marko Pesic, Geschäftsführer der Bayern, in der Halbzeitpause bei MagentaSport über den Serben Lucic.