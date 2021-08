Der 32-Jährige, in der BBL einst für Tübingen, Ulm und Bamberg aktiv, kommt vom litauischen Spitzenklub Zalgiris Kaunas.

"Er ist ein weiterer variabler Big Man, der beide Positionen spielen kann", sagte Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi über den Neuzugang. Rubit kann als Power Forward und Center eingesetzt werden.

Rubit spielte in Bamberg in der Saison 2017/18 unter dem heutigen Bayern-Trainer Andrea Trinchieri. 2019 wurde der Profi mit den Franken Pokalsieger. Rubit hat in der Bundesliga insgesamt 187 Spiele absolviert, sein Schnitt liegt bei 13 Punkten.

