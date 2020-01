Basketball: Bayern München trennt sich von Trainer Radonjic

Dies gab der Klub am Dienstag bekannt. Damit reagieren die Münchner vor allem auf das schwache Abschneiden in der EuroLeague, wo nach bislang nur sechs Siegen und elf Niederlagen das Ziel Play-offs in weite Ferne gerückt ist. Radonjics Nachfolger wird vorerst der bisherige Assistent Oliver Kostic.

"Wir haben die Lage rund um die Mannschaft immer wieder zusammen analysiert, auch in den vergangenen Wochen. Wir sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, einen neuen Impuls und Ansatz zu benötigen", sagte Geschäftsführer Marko Pesic. Der Montenegriner Radonjic hatte die Mannschaft im April 2018 übernommen und anschließend zu zwei Meisterschaften geführt. Aktuell stehen die Bayern in der Bundesliga mit 14 Siegen aus 14 Spielen wieder an der Spitze.