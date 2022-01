Die Bayern verloren gegen die Niners Chemnitz am Sonntag durch einen 1:11-Lauf in den letzten Minuten überraschend 63:65 (42:31), das Team von Trainer Andrea Trinchieri versäumte es damit, nach Punkten zu den Bonnern aufzuschließen. Diese können am Abend gegen die Hamburg Towers (18.00 Uhr) weiter davonziehen.

Am kommenden Sonntag kommt es dann in München zum Liga-Spitzenspiel, zuvor sind die Bayern jedoch noch zweimal in der EuroLeague gefordert. Gegen Chemnitz war im Audi Dome Power Forward Deshaun Thomas mit 19 Punkten der Topscorer.

Ad

Basketball NBA: Wagner-Serie reißt bei erneuter Orlando-Niederlage - Celtics schlagen Knicks VOR 10 STUNDEN

Basketball Obszöne Worte nach gesenktem Daumen: NBA-Profi Randle muss 25.000 Dollar zahlen VOR 21 STUNDEN