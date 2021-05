Publiziert 13/05/2021 Am 11:40 GMT | Update 13/05/2021 Am 11:40 GMT

Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der Italiener ist bei den Bayern für die Kaderplanung verantwortlich und hat maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der Münchner in den vergangenen Jahren.

"Nicht zuletzt die grandiose EuroLeague-Saison hat erneut belegt, wie wertvoll Daniele mit seiner Expertise, seinem Wirken und auch mit seinem Naturell für diesen Klub ist", sagte Bayerns-Geschäftsführer Marko Pesic über seinen Sportdirektor.

Baiesi steht seit 2017 bei den Münchnern unter Vertrag und hatte gleich in seiner ersten Saison das Double gewonnen. Am kommenden Wochenende kämpfen die Bayern im Final Four um den deutschen Pokal.

