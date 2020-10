Eine schnelle und komplette Fan-Rückkehr als Einnahmequelle ist zum Bundesliga-Start am 6. November in der aktuellen Lage utopisch. "An sich müssten wir rausgehen und sagen: Wir brauchen wirtschaftlich 40 oder 50 Prozent Auslastung. Aber da sind die Zeiten nicht danach", sagte Holz.

Am kommenden Wochenende steht der Auftakt der Gruppenphase im BBL-Pokal in den Städten Vechta, Weißenfels und Bonn an. Während in Weißenfels 1250 Zuschauer zugelassen sind, wird es an den anderen beiden Standorten wegen der hohen Infektionszahlen vor Ort Geisterspiele geben.