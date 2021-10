Der deutsche Meister setzte sich am Freitagabend bei Roter Stern Belgrad mit 78:63 (38:25) durch und verließ vorerst den Tabellenkeller. Bester Werfer der Berliner war Maodo Lo mit 17 Punkten.

Außerdem zogen die Berliner in der Tabelle wieder an Bayern München vorbei. Der zweite deutsche Vertreter hatte am Donnerstag mit einem 75:73 (27:39)-Erfolg beim litauischen Meister Zalgiris Kaunas seinen ersten Sieg auf internationaler Bühne geholt.

Die Berliner kamen vor 4658 Zuschauern gut in die Partie und führten zu Beginn des zweiten Viertels sogar kurz mit 16 Punkten. Die deutliche Führung behauptete die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez dann auch nach der Halbzeitpause souverän, die Gastgeber konnten nicht mehr entscheidend gefährlich werden.

