Basketball: Berlin holt Guard Granger aus Spanien

Basketball-Meister Alba Berlin treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, wechselt der uruguayische Nationalspieler Jayson Granger in die Hauptstadt. Der 30 Jahre alte Guard kommt vom spanischen Meister Vitoria und verfügt unter anderem über eine Erfahrung von insgesamt 148 EuroLeague-Spielen. In Berlin erhält er einen...

