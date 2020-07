Basketball: Bonn verpflichtet Hagins

Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn hat Guard Josh Hagins verpflichtet. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, kommt der 26-Jährige von Keravnos Strovolou aus Zypern und unterschreibt in Bonn einen Vertrag für die kommende Saison. In der zypriotischen Liga war der US-Amerikaner in der vergangenen Spielzeit zum wertvollsten Spieler gewählt worden....

