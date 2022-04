Der Spitzenreiter gewann am Sonntag bei den Frankfurt Skyliners mit 112:96 (60:50) und hielt sich seine Verfolger vom Leib. Es war der 22. Sieg im 29. Saisonspiel für den fünfmaligen Vize-Meister.

Bayern München verbesserte sich nach einer Nacht auf Rang drei wieder auf den zweiten Tabellenplatz. Ein 95:85 (48:39) bei den Gießen 46ers führte die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri wieder an den MHP Riesen Ludwigsburg vorbei, die am Samstag im Derby den Tabellenvierten ratiopharm Ulm 74:61 (33:27) besiegt hatten. Die Bayern liegen vier Punkte hinter Bonn, haben allerdings auch zwei Spiele weniger absolviert.

Meister Alba Berlin schiebt sich für den Play-off-Start in Position und ist punktgleich mit Ulm. Das 95:66 (52:34) beim Mitteldeutschen BC war jederzeit ungefährdet und der zehnte Sieg in den vergangenen elf Ligaspielen. In der EuroLeague war Alba mit seinen Play-off-Ambitionen gescheitert.

