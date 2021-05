Publiziert 16/05/2021 Am 05:27 GMT | Update 16/05/2021 Am 05:27 GMT

Die emotionale Rede für den im Januar 2020 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Bryant hielt dessen Witwe Vanessa, die bei dem Unglück auch ihre 13-jährige Tochter Gianna verloren hatte. "Du hast es geschafft", sagte Vanessa Bryant unter Tränen: "Du bist jetzt in der Ruhmeshalle, du bist ein echter Champion, einer der Größten aller Zeiten."

Bryants älteste Tochter Natalia zog anstelle ihres Vaters das rote Jacket an, das allen Geehrten bei der Aufnahme überreicht wird. Ihre Mutter nahm den dazugehörigen Ring entgegen. "Es wird nie wieder einen wie Kobe geben", sagte Vanessa Bryant: "Er war einzigartig, er war speziell, er war demütig, er war größer als das Leben selbst."

Der legendäre Michael "Air" Jordan begleitete Vanessa und Natalia Bryant zur Präsentation auf die Bühne. Außer Bryant wurden unter anderem Tim Duncan und Kevin Garnett in die Ruhmeshalle aufgenommen. "Kobe und Gigi sollten hier sein dürfen, um all das live zu erleben", sagte Vanessa Bryant: "Gigi wäre so stolz auf ihren Vater gewesen."

