Basketball-Bundestrainer Rödl: EM-Qualifikation hat "Testspielcharakter"

"Es hat schon eher Testspielcharakter", sagte Rödl im SID-Interview vor dem Auftakt gegen den WM-Dritten Frankreich am Freitag (20.00 Uhr/MagentaSport) in Vechta: "Wenn man sich da qualifizieren müsste, wäre der Kader ein bisschen anders aufgestellt. So haben wir die Chance, wirklich zu testen und junge Leute dazuzubringen."

Als einer der EM-Gastgeber 2021 braucht sich das Team nicht zu qualifizieren. Gegen Frankreich und und drei Tage später in Newcastle gegen Großbritannien (21.00 Uhr/MagentaSport) fehlen unter anderem die NBA-Stars um Spielmacher Dennis Schröder. Etablierte Kräfte wie Robin Benzing oder Maik Zirbes sollen das junge Team führen. Insgesamt stehen fünf mögliche Debütanten im 14-köpfigen Aufgebot.

Wegen der zu vernachlässigenden sportlichen Bedeutung der Spiele verzichtete Rödl auf die Nominierung von weiteren erfahrenen Bundesliga-Profis wie Andreas Seiferth, Bastian Doreth (beide medi Bayreuth) oder Karsten Tadda (EWE Baskets Oldenburg). Laut Rödl würden jene mit ihrer Leistung "eigentlich in diesen Kader" gehören. Mit Blick auf das Olympia-Qualifikationsturnier in Split/Kroatien (23. bis 28. Juni) wolle er jedoch lieber die Jugend entwickeln, weil er die Chancen des routinierten Trios im Sommer "eher gering" sehe.