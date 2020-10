Zu sehen sind alle Spiele mit Beteiligung des früheren deutschen Serienmeisters Brose Bamberg sowie das Final Four.

Am Dienstag (20.30 Uhr) startet Bamberg mit dem Spiel beim italienischen Team Fortitudo Bologna in den Wettbewerb. Für die Franken ist es der dritte Einsatz innerhalb von vier Tagen. Am Sonntag war Bamberg im Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) ausgeschieden.