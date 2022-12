Ab der Saison 2023/24 überträgt Dyn in Deutschland, Österreich und der Schweiz die über 170 Spiele des Wettbewerbs. Die Partnerschaft läuft zunächst bis 2026 und umfasst alle audiovisuellen Medienrechte.

Christian Seifert, langjähriger Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL), hatte die Plattform als Joint Venture mit dem Axel-Springer-Konzern aus der Taufe gehoben. Dyn besitzt für den Start in 2023 bereits die Übertragungsrechte für die Bundesligen im Tischtennis (TTBL), Volleyball (VBL), Basketball (BBL) und Handball (HBL).

"Das Abschneiden in der easyCredit Basketball Bundesliga ist die Grundlage für die Qualifikation deutscher Teams. So ist die Kooperation mit der BCL für uns nur folgerichtig. Fans können ihr Team im internationalen Vergleich verfolgen ? (...) ohne zusätzliches Abo", sagte Dyn-COO Marcel Wontorra. Derzeit spielen in den Telekom Baskets Bonn und den MHP Riesen Ludwigsburg zwei BBL-Klubs in der Champions League.

