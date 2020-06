Basketball: Eatherton verlässt Braunschweig

US-Center Scott Eatherton verlässt nach drei Jahren den Basketball-Bundesligisten Löwen Braunschweig. Wie der Verein, der nicht am Finalturnier in München teilnimmt, am Dienstag mitteilte, wechselt der 28-Jährige zum spanischen Erstligisten BAXI Manresa."Es ist natürlich ein herber Verlust für den Basketball-Standort Braunschweig, dass Scott in der kommenden Saison nicht mehr für die Löwen...

"Es ist natürlich ein herber Verlust für den Basketball-Standort Braunschweig, dass Scott in der kommenden Saison nicht mehr für die Löwen spielen wird", sagte Geschäftsführer Sebastian Schmidt. Eatherton war in der vorzeitig abgebrochenen Hauptrunde 2019/20 auf 17,7 Punkte und 8,2 Rebounds pro Spiel gekommen (jeweils Liga-Höchstwert).

