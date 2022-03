Dies teilte der Verband FIBA Europe am Dienstag in München mit. Demnach wird Lettland neben einer Vorrundengruppe auch die Finalrunde der 42. Ausgabe des Turniers ausrichten.

Zwei weitere Gruppen spielen in Zypern und Finnland. Dazu kündigte die FIBA an, in einem "Akt der Solidarität" und trotz des russischen Angriffskrieges exklusive Gespräche mit der Ukraine hinsichtlich der Ausrichtung der vierten Gruppe bis November dieses Jahres fortzusetzen. Gleichzeitig werde die FIBA an einer möglichen Alternative arbeiten. Ursprünglich hatten sich auch Russland und Ungarn beworben.

In diesem Jahr steigt die EM (1. bis 18. September) in Deutschland, Italien, Georgien und Tschechien. Die deutsche Nationalmannschaft absolviert ihre Gruppenspiele in Köln, bevor bei der Finalrunde in Berlin der Europameister ermittelt wird.

